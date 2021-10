A Caen Sud, une journée festive autour du basket

"Le but est de promouvoir le basket dans les quartiers de Caen sud (Calvados)", explique l'organisateur Romuald Deters. Au programme de cette journée gratuite et ouverte à tous, samedi 14 mai 2016 : un tournoi mixte et intergénérationnel, des ateliers de tirs et de motricité, beaucoup de basket mais pas uniquement ! Il y aura aussi des ateliers créatifs, un concours de dessins, du hip-hop, une structure gonflable, à découvrir de 10h à 18h au gymnase du château d'eau à Caen.