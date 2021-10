Calvados : à Caen, une cérémonie du 8 mai pour être les "gardiens vigilants" de la mémoire

La célébration de la victoire de 1945 a été, cette année à Caen (Calvados), marquée par l’importance de la mémoire civile : c’est en effet dans les lignes du message ministériel, lu par le préfet du Calvados, Laurent Fiscus, qu’a été soulignée à plusieurs reprises l’importance du souvenir et de la transmission de la mémoire civile. Le discours du secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, Jean-Marc Todeschini, a notamment rappelé que la guerre de 39-45 avait aboli la distinction entre le front et le pays et a rendu hommage aux Résistants, "ces hommes et ces femmes qui ont choisi la Résistance, car ils étaient convaincus des valeurs qu’ils portaient en eux".

Enjeu du souvenir

Le discours du secrétaire d’Etat a également souligné l’importance de maintenir les lieux de mémoire et de commémorations aussi présents, aussi vivants, que possible. Soulignant l’ouverture du Mémorial des civils dans la Guerre de Falaise, le message ministériel de Jean-Marc Todeschini a invité à ce que les mémoires "vivent au-delà des commémorations" : "Il ne faut pas cesser de visiter et d’arpenter les lieux de mémoire, nous devons en rester les gardiens vigilants".

La cérémonie a également été l’occasion de se souvenir du 180e anniversaire de la mort de Claude Joseph Rouget de Lisle, compositeur de la Marseillaise : trois couplets ont ainsi été chantés par la chorale Espace 14 de Caen, en écho à l’Année de La Marseille décidée par François Hollande.