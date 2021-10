Football : Quevilly Rouen Métropole se rapproche encore un peu plus du National

4-0. Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a étrillé Wasquehal (Nord) lors de la 27e journée du championnat de CFA, ce samedi 7 mai 2016. La suprématie ne fait plus vraiment de doute dans ce championnat de CFA, où le club de Normandie caracole en tête, lorsque l'on voit la maîtrise affichée depuis deux matchs par les Rouge et Jaune, et les deux dernières victoires 4-1 contre Poissy (2e) et 4-0 contre Wasquehal (4e avant ce match).

Coup de chance sur le premier but

Et comme souvent, la chance sourit aux équipes qui savent la provoquer. En effet, le premier but intervient sur un corner tiré au premier poteau et le ballon termine sa course au fond des filets après une incompréhension entre le gardien et son défenseur à la 19e minute.

Les joueurs de Manu Da Costa sont bien en place, déroulent leur jeu et ne laissent que quelques miettes à leur adversaire du jour, qui a toutes les peines du monde à franchir la ligne médianne. Malgré cette nette domination, les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0.

Une deuxième mi-temps à sens unique

Il faut attendre l'heure de jeu pour voir les joueurs de Normandie doubler la mise, après un bon débordement côté gauche du latéral gauche Pierre Vignaud, qui se joue de son défenseur et qui adresse un centre en retrait à ras de terre à l'entrée de la surface pour Joris Colinet, lequel, d'un plat du pied droit, place le ballon dans le petit filet opposé. 2-0.

Vignaud fait son festival

Tout juste dix minutes plus tard c'est l'attaquant meilleur buteur du club Medhy Guezoui qui ajoute un but à son compteur après une belle passe en profondeur. Guezoui se présente seul face au gardien et ajuste parfaitement. 3-0.

Après le festival Pierre Vignaud à gauche, c'est le latéral droit Gary Marigard qui déborde et qui ajuste un centre parfait pour la reprise de volée de Jean-Paul Mendy. 4-0 à la 80e minute.

A une victoire du National !

La messe est dite, QRM prend de nouveau quatre points, mais ne creuse pas l'écart puisque Croix remporte son match face à Poissy 2-1 et reste à cinq longueurs.

Néanmoins, les joueurs de Manu Da Costa s'offriront une finale face à Croix lors du prochain match. L'équation est simple, une victoire est le club normand sera officiellement en championnat de National.