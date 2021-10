Calvados : l'exhibitionniste se met à nu à la plage et poste la vidéo sur Facebook

Mercredi 4 mai, un homme âgé de 40 ans comparaissait devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour exhibition sexuelle. Sur la plage de Langrune-sur-Mer (Calvados), en juin dernier, deux adolescentes de 13 et 16 ans voient un homme nu s'approcher d'elles. Il leur demande l'heure, suite à quoi il part se baigner. Puis il revient une deuxième fois. "Elles m'ont pris en photo quand je suis sorti de l'eau, alors je suis retourné leur parler. J'aime me baigner nu, c'est agréable. J'avais un petit coin discret à moi à Langrune". En septembre, même scénario, du côté de Bernières-sur-Mer, toujours au Nord de Caen, avec deux jeunes femmes adultes cette fois.

Il poste une vidéo sur internet

Par la suite, l'homme poste une vidéo sur Facebook, se filmant nu sortant de l'eau. Cette vidéo se retrouve sur le profil Facebook des deux adolescentes. "Vous semblez très fier de votre anatomie", constate le président, "mais pourquoi poster cette vidéo ? Par voyeurisme ?". L'homme affirme ne pas l'avoir envoyée aux adolescentes, il pense qu'il a dû être piraté par malveillance. Étudiant en informatique, ex-héroïnomane, il souffre de traumatismes importants et anciens, de troubles psychiques altérant son discernement. Il est d'ailleurs suivi par un psychiatre. L'avocat de la défense plaide que le comportement de son client a été, certes, choquant, mais ni dangereux ni violent, surtout maladroit. Mais le procureur insiste sur le fait qu'il ne pouvait ignorer que Langrune n'est pas une plage naturiste. Il écope de 4 mois de prison avec sursis, de 36 mois de mise à l’épreuve et d'une injonction de soins. Il devra en outre verser 800 euros de dommages et intérêts aux deux victimes. Tout activité avec des mineurs lui est interdite.