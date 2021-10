Obsèques de l'ancien maire de Caen, Jean-Marie Girault : l'adieu au bâtisseur

La cérémonie s'est déroulée en l'église Saint-Etienne de l'abbaye-aux-hommes, bien connue des Caennais pour jouxter l'hôtel de ville. "Jean-Marie Girault a préparé sa ville à entrer dans le troisième millénaire", a notamment évoqué le vicaire général du diocèse de Bayeux-Lisieux, Xavier Signargout. "Pour lui, la politique était un moyen d'être au service des autres, en vue du bien commun."

Plusieurs avocats du barreau de Caen, en écho à son premier métier, sont venus lui rendre hommage, habillés de leur robe traditionnelle. De nombreux anonymes étaient également présents :

Quelques caennais à la sortie de la cérémonie Impossible de lire le son.

Près de l'autel, enfants et petits enfants sont venus lui témoigner de leur affection et de leur reconnaissance. "Je me souviens notamment de ces dimanches où nous allions voir, pierre par pierre, la construction du Mémorial qu'il appelait mon sixième bébé", a témoigné l'une de ses filles.

Puis, plusieurs personnes de la vie politique locale ont pris la parole. "Pour avoir vu Caen détruite, brisée, en ruines, il lui portait un attachement charnel qui plus tard guidera toute son action publique", a rappelé Joël Bruneau, maire depuis 2014. "Il restera pour chacune et chacun d'entre nous, un modèle".

"Il fut a la fois un grand sénateur et un bâtisseur'', a indiqué pour sa part le président du Sénat Gérard Larcher, absent, mais dont la parole etait portée par Jean Léonce Dupont, sénateur et président du Conseil départemental du Calvados. "Il a fait de Caen une capitale régionale, moderne et dynamique".