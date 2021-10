Une styliste de Rouen lance sa marque et crée son propre site de vente en ligne

A Rouen (Seine-Maritime), Elodie est une femme passionnée par les arts, et la couture en particulier. Toute petite déjà, elle s'amusait à confectionner des vêtements pour sa poupée. "J'ai très vite développé un goût prononcé pour les vêtements, se rappelle-t-elle. Au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'est la mode qui m'attirait."

Ses études

En 1998, elle est admise à l'Ecole Duperré à Paris (Ecole Supérieur d'Arts Appliqués). Elle y passe son BTS arts, textiles et impressions en 2000, une année post BTS sur un projet personnel qui aboutira à la création d'une collection qui sera présentée en Chine en 2001, et son diplôme en Direction Artistique en 2003.

Ses premiers pas

Tout de suite indépendante, Elodie créée des costumes pour des compagnies de Théâtre sur Paris, puis dessine des collections qu'elle fait confectionner chez des couturiers à Paris. Depuis 2012, elle vend ses vêtements sur le site mondefile.com.

L'une de création est remarquée par l'émission Télématin sur France 2 et illustrera un reportage sur les jeunes créateurs de mode en 2015.

Elodie Oberlé se démarque par la qualité des tissus choisis et un style intemporel : "Ce sont de beaux vêtements féminins faits avec de beaux tissus et de belles coupes qui peuvent être portés longtemps."

Créer sa marque

A 36 ans, Elodie décide de développer sa marque et crée son propre site de vente en ligne. Sa boutique a ouvert le 21 avril 2016. "Ca fait 20 ans que j'ai envie de monter ma ligne de vêtement, que je dessine et fais défiler mes modèles, confie-t-elle. J'ai plein d'idée, j'avance étape par étape pour bien faire les choses; C'est l'aboutissement d'un long travail !"

Elodieoberle.fr voit le jour, proposant une première collection, un blog et des photos de mannequins réalisées par David Morganti (photographe de l'Opéra de Rouen).

A l'avenir, Elodie souhaiterai vendre ses vêtements dans les magasins multimarques en France et à l'étranger.