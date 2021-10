Education : 33% des parents veulent une nounou qui stimule les enfants

Les parents sont souvent tatillons quand il s’agit de confier leur enfants à une nounou qu’ils ne connaissent pas. Mais que cherchent-ils au juste ? Quelles qualités premières doit avoir une baby-sitter ?

L’agence Speaking-agency a mené un sondage qui nous éclaire sur les priorités des parents et pour 33% des familles sondées, le contact entre la nounou et l’enfant est essentiel : elle doit les aimer, les écouter, prendre du plaisir à jouer avec eux et les stimuler en proposant des jeux et des activités variées.

Et puis quasiment 27% des parents veulent pouvoir compter sur la ponctualité de leur nounou, ensuite vient la sécurité avant la bonne humeur, la patience, le dynamisme, le contact avec les parents et la créativité.