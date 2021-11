Une citadine dans l’air du temps

Née Y10 en 1985, l’Ypsilon réalise ses meilleurs scores auprès des conductrices, conquises par ses airs de citadine chic… Et dans le marché de l’urbaine "premium" à présent bien élargi, la cinquième génération du modèle a des atouts. D’abord, en rejoignant le clan des mini 5 portes. L’Ypsilon offre une silhouette qui camoufle les portes arrière au regard, suggérant par-là même un profil de coupé râblé.

L’accession à la distinction

Point fort de cette urbaine, les équipements de série et les 4 niveaux de finition (Silver, Gold, Platinium et Platinium +) lui permettent de gagner par-là même ses galons de voiture chic. Quelques options rares évoquent également le haut de gamme, à l’instar du "Magic Parking", qui gare tout seul l’Ypsilon dans des créneaux pas si grands. Et l’option de quatre peintures bicolores (1 000 €), avec capot peint en contraste, ajoute au sex-appeal de la mignonne Ypsilon.

Etrennant une plate-forme évoluée de la 500, la dernière Ypsilon est animée par trois motorisations : 1.2i 8 soupapes 69 ch, récent bicylindre 0.9i TwinAir de 85 ch et diesel 1.3 Multijet 95 ch avec filtre à particules.

Au volant, l’Ypsilon se mène facilement. Maniable et agile, le mode City, exclusivité italienne qui dope l’assistance de la direction, fait merveille. Mais la mini Lancia n’a rien d’une sportive et le montre en s’écrasant sur ses roues au moindre virage prononcé. Ce talent mitigé à survoler la trajectoire est compensé par une suspension confortable. Le diesel 1.3 Mjt lui sied le mieux et lui donne du ressort sur la route. Bien qu’intéressant et auréolé du titre de "moteur de l’année", le TwinAir essence aurait malgré tout tendance à "téter" plus que de raison avec le pied lourd.

Prix : quatorze versions essence et diesel de 12 500 euros (1.2i 8v 69 ch Silver) à 20 100 euros (1.3 Multijet 95 ch DPF Platinium +).

REPERES

Lancia repart: Aux côtés des Ypsilon, Musa et Delta, deux nouveautés arriveront dès la rentrée, la grande berline Thema et le monospace Voyager. Un cabriolet 4 places Flavia et un SUV suivront ultérieurement. Bien entendu, ces arrivées sont le fruit du regroupement de Lancia avec Chrysler au sein du groupe Fiat.



Une personnalisation poussée : En mariant les différents effets de peinture (bicolore, Metallescente, mica et irisé), les jantes, les selleries (dont le cuir et le daim synthétique Castiglio) et les accessoires, pas moins de 600 combinaisons peuvent personnaliser la dernière perle de Lancia.

Quatre ou cinq places : De série, la configuration habituelle de l’Ypsilon est de 4 places, avec banquette arrière rabattable en deux parties égales pour agrandir le coffre. Mais une option 5 places (200 euros) est proposée.



Verdict : 15.5/20

Sécurité **

Finition ***

Confort ****

Economie d’usage ***

Séduction/Prix **