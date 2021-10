Un chauffeur routier interpellé en état d'alcoolémie sur l'A28 en Seine-Maritime

C'est un colonel commandant le groupement de gendarmerie mobile d'Arras (Pas-de-Calais) qui a donné l'alerte mercredi soir. Alors qu'il circule sur l'autoroute A28, au nord de la Seine-Maritime, il remarque un camion qui circule dangereusement dans le sens Abbeville-Rouen).

Immédiatement, il le signale à ses camarades militaires du Peloton Motorisé de Neufchâtel-en-Bray en donnant la description du véhicule et son immatriculation. Ces derniers l'interceptent quelques minutes plus tard et procèdent à son contrôle. Un dépistage de lalcoolémie du conducteur est effectué. Celui-ci se révèle plus que positif, puisque son taux dépasse le seuil contraventionnel. Supérieur à 0,8 grammes/litre de sang, il s'agit d'un délit.

Le conducteur a immédiatement fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire. Le poids lourd qu'il conduisait a lui été immobilisé.

Sur leur page facebook, les gendarmes de Seine-Maritime n'ont pas manqué de remercier leur camarade officier et en profitent pour faire un rappel sur l'interdiction et les risques de l'alcool au volant.