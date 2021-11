Initiez-vous aux Saveurs du wok, rue de l’Engannerie

Le restaurant “Saveurs du wok” l’a bien compris, et s’est installé rue de l’Engannerie pour les mangeurs rapides comme ceux qui aiment profiter de leur midi. Le design est sobre et propre, avec des couleurs sombres, mettant en valeur le bois et la pierre. Seules cinq places assises sont disponibles, mais elles sont confortables.

Un excellent samoussa

Deux menus sont proposés, tous deux composés d’une entrée, d’une viande (10,20 euros avec bœuf ou poulet ; 10,90 euros avec canard ou crevette) et d’un accompagnement, ainsi que d’une boisson. Au choix en entrée, des samoussas au bœuf ou au poulet (1,60 euros), des accras, des nems au crabe ou au porc (1,60 euros), des galettes vietnamiennes (2,20 euros)... Le samoussa est excellent, et très riche. Le plat est au choix entre bœuf aux oignons, poulet caramel, poulet ananas ou au saté (4,50 euros à 5,50 euros au bol). Pour l’accompagnement, c’est riz cantonais, pâtes macao ou nouilles de singapour. Le tout est très goûtu, et réalisé avec des produits de première qualité. Et si vous désirez l’apprécier chez vous, Saveurs du wok fait aussi le traiteur.

Pratique. 26 rue de l’Engannerie. Fermé le lundi. Tél. 02 31 26 07 14.