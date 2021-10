Accusé Flaubert, levez-vous ! au Théâtre l'Echo du Robec à Darnétal

La troupe de l'Écho du Robec, sous la houlette de Christiane et Daniel Charlot, se penche sur un monument de la littérature française avec une pièce complètement inédite sur le procès intenté à Flaubert pour Mme Bovary. Plongeant dans les abîmes de la création de l’ermite de Croisset, les deux metteurs en scène nous présentent les proches et conseillers de Flaubert : sa muse Louise Collet et ses chers amis Maxime Ducamp et Louis Bouilhet. "Grâce à de très nombreuses sources telles les plaidoiries des maîtres Sénard et Pinard ou les brouillons de Mme Bovary, nous suivons l'élaboration du roman jusqu'au procès", confie Daniel Charlot. Fort documentée, cette pièce revient en 16 scènes sur le procès qui, contre toute attente, à fait la gloire de Flaubert.

Pratique. Vendredi 6 mai à 20h30, dimanche 15 mai et lundi 16 mai à 16h30. Théâtre de l'Écho du Robec. Tarifs 7 à 16€. Tél. 02 35 88 98 83