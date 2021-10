A Caen, un détenu condamné pour détention de téléphones portables

Un jeune homme de 23 ans a comparu le mercredi 4 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour recel. Déjà condamné à 15 ans de prison pour meurtre en bande organisée et pour association de malfaiteurs par le tribunal de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 29 avril, il était jugé détenu.

"On m'a mis la pression"

Incarceré en Bretagne, il aurait eu en sa possession plusieurs téléphones portables qui ont été trouvés vides et sans messages. "On m'a mis la pression pour que je les garde pour d'autres détenus, s'est-il défendu. L'ambiance à Rennes est très dure." De ce fait et par peur des représailles, il n'aurait dénoncé aucun de ses co-détenus.

Le président admet que la prison peut être dure. "Il y a aussi une hiérarchie. Quand on est capable de se rendre complice d'un meurtre, on devrait être capable de se faire respecter et de dire non." Transféré à Caen, il admet que les choses se passent mieux.

27 724 portables saisis en 2015

L’avocat de la défense souligne que 27 724 portables ont été saisis en incarcération en 2015, ajoutant : "L’administration n'a pas les moyens d'avoir des portiques pour détecter l'entrée de ces objets très petits. Ils sont souvent introduits par des visites. Le téléphone publique mis à disposition n'est accessible qu'à des horaires strictes. Les conversations sont très limitées et il n'y a aucune intimité."

A l'issue du procès, le prévenu est condamné à quatre mois de prison supplémentaires.