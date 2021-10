Polémique après le contrôle "humiliant" d'un handicapé dans une gare : la vidéo

Les images choquent. Lundi 2 mai 2016, dans les sous-sols de la gare de Lyon à Paris, un homme a été contrôlé par une patrouille de police. Un témoin, qui passait par là, a filmé la fin du contrôle. Sur cette vidéo, vue plus de 120 000 fois jeudi 5 mai, on y voit l'homme privé de ses prothèses, assis sur le sol, entouré de trois fonctionnaires.

Plaqué contre le mur

"Les agents présents l’ont obligé à se dénuder, raconte le témoin à 20 Minutes. Le pauvre s’est retrouvé sans prothèse afin de prouver sa coopération aux yeux de la loi. Le monsieur a été malmené jusqu’à ce qu’il mette assis par terre sans ses vêtements."

La victime, contactée par nos confrères, donne sa version des faits : "J’étais sur le quai direction Gare du Nord, lorsque trois policiers se sont dirigés vers moi pour me demander mes papiers. Ils m’ont alors plaqué contre le mur. Et l’un d’eux m’a attrapé, m’a arraché ma canne et a tenté de me palper."

Main courante

Pour prouvez la bonne foi, l'homme a enlevé ses prothèses. "Les policiers m’ont rendu mes affaires et sont partis. Je me suis senti totalement humilié."

Si aucune bavure policière n'a été constatée, l'handicapé a déposé une main courante.

Un SDF tabassé le même jour en gare d'Amiens

Le même jour, un témoin a filmé un vigile frapper à plusieurs reprises un SDF en gare d'Amiens (Somme). Les images font le tour du web.

