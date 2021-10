Des enfants de migrants bientôt mis à la rue à Caen : un rassemblement de soutien

C'est l'histoire d'un couple qui décide de quitter son pays pour tenter l'aventure à l'étranger. La fin de l'année 2011 approche. Angelina et Khdo, deux Géorgiens de nationalité kurde, mettent le cap sur Paris, où ils lancent une procédure pour régulariser leur situation administrative. "C'est le Centre d'accueil de demandeurs d'asile qui nous a alors envoyés ici, à Caen", explique la jeune femme aujourd'hui âgée de 25 ans. Leur dossier est rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis trois fois par la Cour nationale du droit d'asile.

"Je ne sais pas pourquoi la France ne nous a pas donné de papiers, confie-t-elle. Nous voulions venir dans un pays bon pour notre avenir". En Géorgie, 52% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon la Commission des recours des réfugiés.

Jusqu'au début de l'année 2013 et le dernier rejet de leur dossier, ils perçoivent des aides auprès des Assedic notamment. "N'ayant pas de papiers, ils n'ont pas le droit de travailler et donc ne peuvent pas subvenir à leurs besoins", s'agace Patrick Arz, co-président de l'Association solidarité travailleurs immigrés du Calvados. "Cinq ans déjà qu'ils sont ici, et cinq ans que les autorités les empêchent de s'intégrer en ne leur donnant pas de papier, et du coup, on arrive à des situations d'urgence comme celle là", complète une militante qui a rejoint le rassemblement qui s'est tenu devant la Direction départementale de la cohésion sociale à Caen. "Et puis mettre des enfants dehors, quel manque d'humanité".

Leurs deux filles, âgées de 3 et 4 ans, sont scolarisées à l'école Millepertuis dans le quartier de la Guérinière à Caen. Ce mercredi 4 mai 2016, devant la Direction départementale de la cohésion sociale, plusieurs parents d'élèves sont venus faire part de leur stupeur de voir des enfants mis à la rue, comme l'explique Nicolas Chaudet.

Un parent d'élève partage sa stupeur Impossible de lire le son.

Ce parents d'élève élu faisait partie de la délégation reçue cet après-midi par la DDCS. Cette dernière "maintient sa position, évoquant des problèmes de crédits et le besoin de laisser la place à d'autres familles", explique Patrick Arz. Angelina et Khdo ont pourtant rendez-vous le 24 septembre prochain en préfecture au sujet de leur régularisation. D'après la circulaire Valls de novembre 2012, "les étrangers en situation irrégulière, parents d’enfants scolarisés, peuvent solliciter leur régularisation après une présence en France depuis au moins 5 ans et une scolarisation de l’enfant depuis au moins 3 ans". Reste à savoir où ils dormiront d'ici là.