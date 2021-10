JS Cherbourg - André Baude : "il fallait faire un choix" (INTERVIEW)

C'est par un mail adressé au staff du club qu'André Baude a officialisé que cette saison à la tête de la JS Cherbourg serait pour lui la dernière.

La raison

Il ne l'avait pas forcément imaginé, mais ce choix a été guidé par des raisons professionnelles. "Depuis quelques temps j'occupe un nouveau poste au sein de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et je me dois de conserver une rigueur, une neutralité. Je suis au cœur de certaines décisions et cela me met mal à l'aise." Voilà pourquoi André Baude a choisi de stopper son rôle à la tête du club, rôle par ailleurs totalement bénévole.

Le timing

Il reste encore deux matches de championnat dont l'un à domicile, ce vendredi face à Mulhouse. André Baude a malgré tout choisi d'annoncer son choix cette semaine. "Pour mieux préparer la saison prochaine, il fallait le dire, et notamment par rapport à nos partenaires, publics ou privés. Cela aurait pu être plus tôt ou plus tard, simplement, on est à un mois de l'Assemblée Générale."

Son successeur

André Baude se refuse à citer des noms pour celui ou celle qui pourrait le remplacer. "Même si je le savais, je me garderais bien de dévoiler quoi que ce soit. Cela appartiendra à l'équipe qui dirigera le club. Nous avons ensemble travaillé d'arrache pied pour conduire le club à ce niveau (en ProD2), l'équipe qui va conduire le club jusqu'au 3 juin souhaite que cette aventure continue. Je m'appliquerai à transmettre le témoin dans d'excellentes conditions".

Trois ans et des souvenirs

André Baude a vécu l'accession en ProD2, les playoffs en 2015... "Ce que je garderai en tête, c'est à coup sûr le moment où le premier joueur cherbourgeois rentre sur le terrain et qu'une, deux, trois... 2600 personnes se mettent debout. Ca vous prend aux tripes". André Baude estime enfin que "Cherbourg a besoin, pour son image, d'avoir une équipe de haut niveau. Il faut continuer à mettre les mains dans le cambouis, bosser et prendre du plaisir".

BONUS AUDIO - André Baude explique son départ de la présidence