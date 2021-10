Sur le bord des routes, les gendarmes et policiers seront mobilisés tout le week-end pour lutter contre l'insécurité routière. Dans la Manche, une centaine de gendarmes et policiers seront déployés pour veiller aux règles élémentaires de sécurité routière et contre les comportements dangereux. Alcool, stupéfiants, vitesses excessives, les refus de priorité, et l'utilisation des téléphones portables au volant. Depuis le début de cette année, 11 personnes sont décédées sur les routes de la Manche.