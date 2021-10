Paris (AFP). Loi Travail: trois Français sur quatre sont opposés au projet

74% des personnes interrogées se disent "opposées" à la réforme, selon l'institut de sondage. En détail, 37% sont "plutôt opposées", 37% "tout à fait opposées".

A l'inverse, 25% des sondés se disent "favorables" au projet de loi, dont 3% "tout à fait favorables". Le 1% restant n'a pas d'opinion sur la question.

Ce sont les partisans du Front de gauche (93% contre) et du Front national (87% contre) qui sont les plus critiques envers le texte. L'opposition au projet de loi est majoritaire dans tous les camps, aussi bien chez les Républicains (65% contre) que chez les socialistes (55% contre).

Le texte est par ailleurs rejeté par une large majorité de chômeurs (84%) et d'élèves et étudiants (79%).

Mais les sondés ne sont pas unanimes sur le sort à réserver au texte: 48% plaident pour son retrait, comme l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-Unef-UNL-Fidl, 38% sont favorables à des modifications, comme la CFE-CGC, et 13% pour son maintien en l'état.

Par ailleurs, une large majorité de Français (69%) estime que le texte est surtout favorable "aux entreprises", contre seulement 10% "aux salariés", tandis que 20% saluent un texte "équilibré".

Sondage réalisé en ligne les 2 et 3 mai auprès d'un échantillon de 978 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.