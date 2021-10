Cinéma. Captain America: civil war, l'action au premier plan

Je vous parle aujourd'hui d'un nouveau film de super-héros venu tout droit des studios Marvel : Captain America : civil war avec Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson...

Un Avengers Déguisé

Ce film est le 3ème volet des aventures de Captain America. Il n'était pas rare de voir l'apparition d'autres héros dans des films « solo » des Avengers, mais ici, force est de constater qu'il y en a beaucoup trop ! Ils sont parfois jusqu'à 12 super-héros ! Du coup, je trouve dommage que ce film ne se soit pas simplement appelé « Avngers civil war ». Pourquoi ça me gène ? Tout simplement car je suis une très grande fan de Captain America. Donc même si ce héros a un peu plus de temps à l'écran que les autres, je trouve ça dommage de le noyer dans la masse et de ne pas lui avoir développé une histoire rien qu'à lui. Et puis je n'aime pas être trompée sur la marchandise non plus, tout simplement.

De nouveaux venus

Parmi tous ces héros, nous en connaissons la plupart. Mais certains font leur apparition pour la première fois. Même s'ils n'ont pas beaucoup de temps de présence à l'écran, on peut dire qu'ils ont marqué les esprits, notamment lors de la grosse scène chorale de combat, où ils nous montrent un très beau potentiel. Il est bien sûr prévu des films « solo » avec ces nouveaux dans les prochaines années (je préfère laisser la surprise des noms pour ceux qui ne voudraient avoir aucune info avant d'aller au cinéma).

De l'action qui envoie

Pour le coup, Marvel nous a bien gâtés ! Il y a énorménet de combats durant le film, que ce soit contre des méchants, des gentils , des gentils+des méchants... et vraiment je me suis régalée. Chaque pouvoir spécifique aux protagonistes permet d'utiliser l'espace aérien et terrestre, la tehcnologie comme le bon vieux coup de poing (ou prise de catch n'est pas Black Widow?). Le combat final en fait un poil trop car on sent bien que le réalisateur a voulu rendre le combat graphique avec des beaux plans visuels avec un peu trop de ralenti, mais je ne lui en tiendrai pas rigueur car le rythme est tout aussi bon que le reste du film.

La responsabilité, thème récurrent ces derniers mois des films du genre

Le fracture entre les héros vient à la base d'une histoire de responsabilité. Les héros doivent se plier au mêmes règles que les humains « normaux » et devraient être mandatés pour faire leurs différentes interventions. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 points de vue de nos héros sont pertinents et que donc les spectateurs sont laissés libres maîtres de leur jugement. Il n'y a pas un camp du mal contre le bien sur ce combat là. Je reste bien sûr #TeamCap jusqu'au bout des ongles, pour la principale raison que j'ai donné dans le premier paragraphe;)

Les limites du film

Je me suis régalée devant toutes les scènes de combat du film mais il lui manque quelque chose, un souffle épique, pour figurer au panthéon du genre. L'obsession de Captain America de sauver son ami est légitime (la loyauté avant tout) mais peut parfois virer au puéril, ce qui gâche un peu la responsabilité évoquée plus tôt. Le méchant n'est pas non plus du même calibre que ceux qu'on a l'habitude de croiser. La menace ne s'est pas trop faite sentir de ce point de vue là et je n'ai donc pas tremblé. Dommage.

Captain America : civil war est un film de super-héros sympathique , avec de l'action comme il faut et une 3D intéressante. En revanche, il est un peu trop fourre-tout au niveau des thèmes abordés et ne parvient pas à nous faire vibrer sur le siège. Un film un peu sage mais que je vous conseille néanmoins pour faire la découverte de quelques héros et savourer les combats. C'est en ce moment au cinéma