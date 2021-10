Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Taylor Swift, Kim Kardashian ou encore Bradley Cooper et Johnny Depp au gala du Met à New-York

Présidé par Anna Wintour, ce gala où se côtoient stars de la mode, du cinéma, des médias et de la politique, est parfois qualifié d'"Oscars de la mode", avec son tapis rouge, ses fameux escaliers et ses robes et tenues souvent nettement plus audacieuses que celles des Oscars.

Et en matière d'audace, Lady Gaga en Atelier Versace, mini-short et bottines aux talons démesurés, Madonna, en Givenchy noir, dentelles et lanières, Beyoncé également en Givenchy orangé ultra moulant, et Taylor Swift en Louis Vuitton argenté et sandales spartiates lacées jusqu'au genou, ont montré lundi soir qu'elles n'en manquaient pas.

Le gala, où l'on ne peut venir qu'invité, est toujours organisé le premier lundi de mai, et sert à lever des fonds pour le Costume Institute du "Met". Il décline chaque année un thème différent, et les invités sont encouragés à s'en inspirer. Le thème était cette année "Manus X Machina: la mode à l'époque de la technologie", titre également de la grande exposition de l'année au Costume Institute, qui s'ouvrira le 5 mai et durera jusqu'au 14 août.

D'où pléthore cette année de tenues argentées et métalliques, avec ici et là des silhouettes un peu robotiques, en parallèle de longues robes à traîne rivalisant d'élégance, comme celles des actrices Zoe Saldana, Blake Lively ou Lupita Nyong'o.

L'accès au gala coûtait 30.000 dollars par personne, les tables étaient à 275.000 dollars.