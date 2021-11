Tendance Confidences reçoit l'acteur Roland Giraud

Roland Giraud commence à prendre des cours de théâtre dans les années 1960. Il entre dans la troupe de Coluche en 1971 et c'est à cette époque qu'il se lie avec la troupe du Splendid. Il acquiert une notoriété grandissante avec Papy fait de la résistance. Ensuite, Trois hommes et un couffin, de Coline Serreau en fait un des acteurs les plus populaires des années 1980. Il perd tragiquement sa fille Géraldine (assassinée à l'âge de 36 ans) le 1er novembre 2004. En 2009-2010 il incarne le rôle d'un prêtre dans la pièce de théâtre : Bonté Divine