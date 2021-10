"Ca les dérange", sortie aujourd'hui du titre de Vitaa et Jul

C'est un nouveau single qui sort à la vente ce lundi 2 mai. C'est la collaboration entre Vitaa et Jul. "Ca les dérange" est disponible sur les plate-formes de téléchargement légal à 1.29€ ou en streaming. Pas de clip ou d'audio en vidéo. Voici les paroles:

Quand je parle je fais

Rester vrai j’essaie

Tu crois que j’en fait trop

On peut tous glisser

Y’a que Dieu qui sait

Je me tais quand j’en sais trop

Ils m’ont fatigué

Sont plein de sales idées

Font que m’analyser,

Moi je tiens toujours ma parole

Oh non non non non non

Ils m’ont fatiguée

Sont dans de sales idées

A trop m’analyser,

Moi je tiens toujours ma parole

Toujours ma parole

Vas-y laisse les parler

Vas-y laisse les faire

Moi je vais pas m’en aller

Je vais pas me laisser faire

Je traine plus dans vos soirées

J’en ai rien à faire

J’ai des potos mal barrés dans de sales affaires

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

On en a rien à foutre

Pas de bluff, pas d’effets

On est comme on est

Crois pas que j’en fais trop

On est les mêmes en vrai, hey

Tu regardes trop la télé

On a d’autres défauts

Ils m’ont fatigué

Sont plein de sales idées

Font que m’analyser,

Moi je tiens toujours ma parole

Oh non non non non non

Ils m’ont fatiguée

Sont dans de sales idées

A trop m’analyser,

Moi je tiens toujours ma parole

Toujours ma parole

Toujours ma parole

Vas-y laisse les parler

Vas-y laisse les faire

Moi je vais pas m’en aller

Je vais pas me laisser faire

Je traine plus dans vos soirées

J’en ai rien à faire

J’ai des potos mal barrés dans de sales affaires

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

On en a rien à foutre

Je crois qu’ils m’ont pris pour un autre

Je peux rien faire c’est pas ma faute

Ça parle, ça rigole

Adieu nos promesses, nos paroles

Et qu’est-ce ça peut te foutre

Qu’est-ce ça peut te foutre

D’où on va d’où l’on vient

Où on va d’où l’on vient

Rien à faire je trace ma route

Je marche à la parole

Vas-y laisse les parler

Vas-y laisse les faire

Moi je vais pas m’en aller

Je vais pas me laisser faire

Je traine plus dans vos soirées

J’en ai rien à faire

J’ai des potos mal barrés dans de sales affaires

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

Nous on marche à la parole

Je sais que ça les dérange

Je sais que ça les dérange

Je sais qu’ils parlent sur notre dos

Nous on marche à la parole

Nous on marche à la parole

On en a rien à foutre