Que pensent 56% des français de la pause déjeuner dans la semaine ?

Plus de la moitié des Français prennent plus de 45 minutes pour la pause du midi et plus de 30 minutes pour les trois quarts. C'est de loin, avec le Mexique, la pause déjeuner la plus longue en moyenne.

Et chez nous, le déjeuner c'est toujours important pour se poser tranquillement et partager avec ses collègues ou ses amis et non pas devant l'écran d'ordinateur.

Pour 56% des Français, c'est un moment de détente et le restaurant tient la préférence pour 3 Français sur 4.

A l'inverse c'est aux États-Unis et en Grèce que l'on trouve la plus petite part de travailleurs qui consacrent plus de 45 minutes pour se ravitailler. 90% des Grecs mangent d'ailleurs en 30 minutes ou moins.

D'ailleurs ce sont eux qui préparent le plus leur repas du midi à la maison. Quant aux japonnais ils sont pas très fans de la pause dej au travail, ils préfèrent rentrer chez eux.