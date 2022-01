Opération étudiante au Cargö !

e Cargö organise une opération spéciale avec la Ville de Caen pour la représentation de Yann Tiersen et Orka dans le cadre du festival les Boréales. Sur présentation de la carte d'étudiant, uniquement à la billetterie du Cargö (prévente et sur place) et dans la limite des places disponibles, pour une place achetée une seconde sera offerte.





Le concert de Yann Tiersen et Orka a lieu jeudi 8 octobre à 21 heures. Tarifs 15/17/19 euros.