Brusque épisode de grêle : deux accidents, deux blessés dont un enfant dans l'Orne

2 accidents de la route à cause d'un brusque épisode de grêle dans l'Orne ce samedi à la mi-journée.

Près d' Argentan, à Montgaroult, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est retournée et terminée sa course sur le toît après avoir été surpris par la grêle. Le conducteur et un enfant âgé de 6 ans ont été légèrement blessés, au même moment, sur le même secteur mais sur l' A 88, une perte de contrôle également, accident matériel uniquement, le conducteur et le passager sont sains et saufs.