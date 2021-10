Caen. Lors du carnaval étudiant, il lui brise la machoire à coups de rangers

Un individu arrive et lui arrache la bouteille des mains. Celui-ci la lui reprend calmement. Avisant que l’homme porte un vêtement militaire avec son nom, il lui fait la réflexion que c'est un nom bizarre. Alors l'autre le frappe à coups de poing et appelle un ami qui le ceinture. Au sol, il luis assène des coups de rangers en plein visage.



42 jours d’arrêt de travail

A l'examen médical, la victime porte des ecchymoses sur tout le corps, un hématome peri-orbital et surtout une fracture de la mâchoire qui lui vaudra une intervention chirurgicale et 42 jours d’arrêt de travail. S'y ajoute le traumatisme psychologique et la peur depuis de sortir seul. L'agresseur, âgé de 26 ans, a comparu mercredi 27 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour violence commise en réunion. Son complice, 21 ans, a été jugé en son absence. Le président questionne : « Vous ne le connaissiez pas, comment expliquez-vous cela ? Vous vouliez lui emprunter sa bouteille pour boire ? La remarque sur votre nom est l’étincelle, vous prenez cela pour une insulte et l'alcool aidant vous le frappez au visage. Ensuite hôpital et chirurgie, vous vous rendez-compte ? Lui n'a pas eu un comportement agressif à votre égard ! Votre uniforme, pourquoi ce choix ? Vous avez été réformé de l'armée et l'avez mal vécu ? »

Le prévenu explique qu'il a été engagé volontaire durant un an et demi dans l’armée de terre. Dans le but de partir au Mali, il a alors subi une préparation qu'il a jugé trop éprouvante. Il renonce à ce départ et plonge dans une profonde dépression avec des idées suicidaires. L'armée le réforme. S'en suit une descente dans l'alcool et les psychotropes. « J'aurais du faire attention à mes fréquentations de l'époque. Je ne les vois plus et j'ai arrêté de boire. Cette agression est une des erreurs de ma vie. Je travaille et je viens de perdre un doigt dans une machine. Le ciel m'a puni. »

Le prévenu est condamné à quatre mois de prison avec sursis et à 300 euros d'amende. Son comparse quant à lui écope de deux mois avec sursis et de 500 euros d'amende.