Paris (AFP). Ligue 1: la lutte des grands écarts entre podium, Europe et maintien lors de la 36e journée

. OL/ASM, chute interdite avant la "finale"

La dernière ligne droite pour attribuer les places d'honneur va durer le temps des trois dernières journées, comme autant de haies à franchir du mieux possible. La première ce samedi a évidemment son importance pour Lyon et Monaco, qui accueillent deux formations du bas de tableau.

A égalité de points (59), la victoire s'impose d'autant plus pour chacun que la prochaine journée les opposera directement au Parc OL le 7 mai. D'ici ce prochain match, qui pourra éventuellement les départager définitivement pour la deuxième place, directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue des champions, il s'agit donc de s'imposer pour ne pas accuser de retard comptable.

A ce titre, Lyon semble dans une bien meilleure dynamique puisqu'il reste sur six victoires et deux matches nuls lors des huit dernières journées. Monaco en revanche a dilapidé pas mal de points sur la même période, avec deux victoires, quatre nuls et deux défaites, qui ont permis à son rival de refaire son retard pourtant conséquent de huit points.

Dans le sillage d'Alexandre Lacazette, enfin en réussite depuis la phase retour (12 buts inscrits sur son total actuel de 18), les Lyonnais ont en outre un avantage non négligeable à défendre voire même à améliorer. A savoir une meilleure différence de buts (+21 contre +9 pour les Monégasques), qui comptera très cher au soir de la dernière journée en cas d'égalité de points.

. Nice/'Sainté', pour rester dans la course

Derrière ce duo, s'en est formé un autre à ne pas mésestimer, car Niçois et Stéphanois sont potentiellement encore capables de s'inviter sur le podium voire même d'endosser le costume de dauphin.

Eux aussi sont à égalité de points (57) à deux longueurs de Lyon et Monaco, pour qui donc le moindre faux pas pourrait permettre à ces outsiders de leur passer devant. Pour l'espérer, évidemment, il faudra aux Aiglons s'imposer à Nantes (10e et qui n'a plus rien à jouer) et aux Verts prendre le dessus sur Toulouse (19e et qui joue sa survie dans l'élite).

Derrière ce but commun se cache à peine un lot de consolation que constitue la quatrième place, directement qualificative pour l'Europa League. Une compétition que connaissent mieux les hommes de Christophe Galtier, même s'ils n'ont guère brillé sur ce front cette saison et la précédente, que les gamins (environ 24 ans de moyenne) de Claude Puel.

Dans ce duel à distance, le momentum est des deux côtés. Si Nice ne cesse d'étonner à force de tenir la cadence, à l'image du phénix Hatem Ben Arfa qui rêve de jouer l'Euro-2016 avec l'équipe de France, Saint-Etienne, sans faire de bruit, reste sur cinq victoires de rang qui démontrent sa force actuelle.

. Ajaccio/Reims/Toulouse: la peur au ventre

L'autre championnat, celui du maintien, est également passionnant. Il concerne le Gazélec Ajaccio (17e, 37 pts), Reims (18e, 36 pts) et Toulouse (19e, 33 pts). Un seul d'entre eux sera sauvé à l'issue de ce sprint final.

Le TFC est le plus en danger. Une défaite concédée à Saint-Etienne conjuguée à un succès ajaccien à Lyon lui serait fatal et acterait sa relégation. Ce qui n'est certes pas écrit d'avance. D'autant plus que les Toulousains, de nouveau plein d'envie depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, ont montré de la réaction. Un exploit à Geoffroy-Guichard entretiendrait l'espoir d'un miracle.

Compte tenu des oppositions relevées qui attendent ses deux concurrents en déplacement, Reims espère bien en profiter pour ressortir de la zone rouge, en cas de résultat positif à domicile face à Montpellier, qui vient d'assurer son maintien et peut finir la saison l'esprit léger.

Programme de la 36e journée:

Vendredi

(20h30) Paris SG - Rennes 4 - 0

Samedi

(14h00) Nantes - Nice

(17h00) Saint-Etienne - Toulouse

(19h00) Monaco - Guingamp

Reims - Montpellier

Troyes - Bordeaux

Lorient - Lille

Caen - Bastia

(21h00) Lyon - Gazélec-Ajaccio

Dimanche

(17h00) Angers - Marseille