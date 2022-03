Caen. Un mois de prison ferme pour outrage et rébellion envers deux policiers

Au moment de contrôler son identité, celui-ci se montre menaçant et injurieux. Une autre équipe de policiers est appelée en renfort pour essayer de le calmer, mais cela n'est pas suffisant. Hors de lui, il tente de donner un coup de boule à l'un d'entre eux.

K.C a été jugé en son absence mercredi 27 avril par le Tribunal de grande instance de Caen pour outrages et rébellion envers personnes dépositaires de l'autorité publique. Âgé de 20 ans, son casier judiciaire comporte déjà cinq mentions pour cause de violence. « Je m’énerve quand je bois et encore plus quand je vois la police. », avait-il indiqué lors de son interpellation.

Il est condamné à un mois de prison ferme. S'y ajoute la révocation du sursis de mise à l'épreuve, prononcé par le tribunal pour enfants de Dunkerque. Au total, il écope de six mois de prison ferme.