Enfants sans identité : du Calvados, la députée Laurence Dumont entend mener le combat

Qu'est-ce qu'un enfant sans identité ?

"C'est un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil. Il ne peut donc pas prouver qu'il existe et est privé de quasiment tous les droits : l'éducation, la santé, le vote… À partir du moment où vous êtes invisibles aux yeux de la société, les maux les pires de la planète peuvent vous tomber dessus : enfant soldat, prostitution, trafic d'organes etc. L'Unicef estime à 230 millions le nombre d'enfants concernés, principalement en Afrique et en Asie."

En quoi consiste le projet de sensibilisation ?

"Un appel à projet sera lancé en septembre auprès des établissements du Calvados pour que les collégiens de 4e et 3e et les lycéens réfléchissent à la création de supports de communication autour des enfants sans identité."

Pourquoi avoir décidé de vous emparer de cette problématique internationale ?

"C'est un phénomène que j'ai découvert il y a deux ans, à la lecture d'un article d'Amnesty International‎. Anne-Laure Tollec, lycéenne à Toulouse, a défendu avec brio cette cause et remporté le concours de plaidoiries au Mémorial de Caen en janvier dernier. J'ai donc décidé d'investir l'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Union interparlementaire et tout naturellement de sensibiliser sur ma circonscription et plus largement."

Bonus audios :