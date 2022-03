Mondeville. Un stratagème de vols bien rodé

Depuis le 17 novembre, et à quatre reprise, la jeune femme a commis des larcins de façon originale dans un centre commercial de Mondeville, au sud de Caen. Elle passait à la caisse avec appareils photo, GPS, jeux vidéos. La caissière ôtait alors l'antivol. La cliente déclarait ne pas avoir de quoi régler ses achats sur elle, avant de glisser les produits dans son sac. Suite à quoi elle prétendait aller chercher de l’argent liquide au distributeur de la galerie marchande. Puis elle quittait le magasin sans être inquiétée. Ceci jusqu’au 28 novembre où les vigiles la repèrent et l'interpellent. Elle se justifie en déclarant avoir un enfant de trois à charge et plus du tout d'argent. « Ces répétitions dans le vol augurent de prochains passages à l'acte estime le procureur, son stratagème était bien rodé et avec un certain culot ! »

Son casier judiciaire étant vierge, elle écope de deux mois de prison avec sursis.