Mondeville. Elle vole des vêtements de bébés et une cafetière

En effet, plusieurs femmes accompagnées d'enfants ont quitté l'établissement sans régler leurs achats. Les policiers trouvent alors dans leur voiture garée sur le parking. A l'intérieur, des vêtements neufs et une cafetière. La plus âgée reconnaît les larcins avant de faire volte-face, prétendant avoir passé la caisse pensant que sa fille avait réglé les articles.

La septuagénaire a comparu pour vol devant le Tribunal de grande instance de Caen le mercredi 27 avril. « J'avais pas l'intention de voler, vu mon âge... mais ma petite-fille veut des choses et moi je suis trop bête pour lui dire non. Je prends beaucoup de somnifères, j'ai plus la tête à moi... Je souffre d'arthrose. » Se tournant vers le jeune procureur, elle ajoute : « Vous savez, mon petit, élever tant d’enfants, ça use ! »

Son casier judiciaire comporte d'anciennes mentions d'abus de confiance et de travaux sans permis de construire. Elle écope d'un mois de prison avec sursis et devra régler 149,69 euros de préjudice matériel au magasin.