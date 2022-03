Kali est une mascotte au zoo. L'ours s'amuse et interagit avec les passants, notamment avec cet homme qui fait des pompes et qu'il tente d'imiter avec beaucoup de volonté. (On peut tout de même se demander lequel des deux s'amuse le plus).





Kali était encore ourson lorsque sa mère a été abattue par un chasseur en 2003. Recueilli par les hommes, il paraît qu'il a beaucoup d'affection pour eux, bien que l'un d'eux ait tué sa mère.