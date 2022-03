L'Agenda en Normandie : jeudi 28 avril

MANCHE

Ce jeudi, de 16h à 18h, émission spéciale Papillons de Nuit sur Tendance Ouest. Vous saurez tout sur la programmation, les coulisses et les infos pratiques avec les organisateurs du festival. La 16ème édition se tiendra du 20 au 22 mai prochain à Saint-Laurent-de-Cuves avec Indochine, Louane, Michel Polnaref ou encore Louise Attaque. Retrouvez les infos ICI

A partir de vendredi et tout ce week-end, rendez-vous sur le port Chantereyne à Cherbourg-en-Cotentin pour la 5ème édition du salon nautique et de la plaisance. Un événement célébrant le nautisme pour petits passionnés et grands rêveurs. Le salon sera ouvert de 10h à 19h les 3 jours. Les infos ICI

Ce week-end, Granville Gourmand est de retour pour le plaisir des amateurs de bonne chère. Les démonstrations culinaires et les exposants vous attendent samedi et dimanche de 10h à 19h salle de Hérel. L'entrée est à 2€ pour les plus de 18 ans.

CALVADOS

Ce jeudi, c'est la nuit du jeu au Cargö à Caen. Au programme : jeux de société, jeux de rôles et jeux grandeur nature. A l'occasion de l'année Guillaume le Conquérant, cette 4ème édition a une thématique médiévale. Venez costumés. C'est ce jeudi soir au Cargö de 20h à 2h du matin. Plus d'infos ICI

ORNE

Samedi, l'hippodrome d'Argentan accueille la 1ère étape du challenge de trot à grande vitesse. Lors de cette réunion le prix du Quai des Arts sera décerné. La ville d’Argentan mettra à disposition la calèche de la ville auprès des personnes souhaitant se rendre à cette rencontre hippique. Retrouvez toutes les infos ICI