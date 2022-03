Rallycross d'Essay – Le titre de champion de France comme objectif pour Chanoine

L'organisation annonce vingt et un pilotes en Supercars, la plus spectaculaire des catégories engagées à Essay. C'est une quantité sans doute jamais vue sur le circuit des Ducs.

La course s'annonce très spectaculaire, avec des voitures de plus de 500cv … et à près de 300.000 euros chacune!

Tout a été bichonné par chaque équipage, préparé dans les moindres détails par les mécaniciens, réglé au millimètre par les préparateurs, l'informatique a été optimisée, pour grappiller quelques millièmes de secondes sur chaque tour du circuit ornais long de 937 mètres.

Mais il en faut davantage pour inquiéter Fabien Chanoine.

Sa Clio 3 RX est prête. 550Cv sous le capot. Turbo avec une bride de 45. Quatre roues motrices. 0 à 100 km/h en deux secondes !…

Lui aussi est prêt. Pour être au summum de la forme, il s'astreint un régime alimentaire et pratique beaucoup de sport : vélo, squash, handball. Il a même couru le semi-marathon de Paris. Et désormais, il est dans les starting-blocks :