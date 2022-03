Découvrez "Manche, 100 lieux pour les curieux" en librairie

Dans "Manche : 100 lieux pour les curieux" Bénédicte Rudloff, l'auteure de ce livre nous propose de plonger dans les richesses du patrimoine manchois.

Une ode à la découverte d'un département entre terre et mer, où on aime se promener et y passer du temps en famille.

Cet ouvrage regorge d'idées de sorties et comme Madame Rudloff a connu et grandi dans le Cherbourg d'après-guerre, elle a décidé de consacrer quelques chapitres aux traces de la Seconde guerre mondiale en Normandie.

C'est le coup de coeur lecture de ce Printemps dans vos librairies et sur le net.