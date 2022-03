Le couple de Manchois se fournissait en héroïne à Caen

De décembre 2014 à juin 2015, le prévenu et sa compagne, domiciliés à Fermanville près de Cherbourg (Manche) sont régulièrement venus se fournir en héroïne à Caen. C'est à l'occasion de l'un de ces déplacement qu'ils ont été appréhendés lors d'un contrôle de police.

Lui se dit consommateur occasionnel. Contrairement à sa compagne. A la barre, il explique : « Quand j'en prends, je ne me rends pas compte de la quantité. Ça peut arriver 10g en quatre jours et puis je prends des médicaments et je m’arrête. Elle, non, elle peut consommer jusqu'à 40g en même temps. Elle ne travaille pratiquement que pour ça. Mais nous n'en vendons pas. »

Le président se montre sceptique : « J'ai du mal à croire que vous puissiez arrêter quand vous le voulez. On peut devenir rapidement accro à l’héroïne. »

L'individu a déjà été condamné à 18 mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Son casier judiciaire comporte aussi des mentions de vol, recel, subordination de témoins, conduite alcoolisée et violence conjugale. Le procureur requiert quatre mois de prison avec sursis. La condamnation sera en fait de six mois avec sursis assortis de deux ans de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins.