Xavier Douesnel : "En matière de mixité sociale, Hérouville est un exemple"

Quels sont les objectifs de votre association ?

“Nous nous adressons aux personnes en difficulté ne pouvant accéder ni au marché privé ni au logement HLM. Nous travaillons à leur réinsertion par le logement, en réinstallant les personnes qui en ont besoin dans des quartiers où elles pourront profiter d’un maximum de services de proximité. Aujourd’hui, de plus en plus d’entre elles sont dans le besoin. Toute notre activité consiste en l’accompagnement à la fois de nos donateurs et des bénéficiaires de notre action qui intègrent de nouveaux logements.

Vous cherchez aussi à inciter les Caennais à les accueillir chez eux...

“Outre cette activité de réamnénagement de locaux (une trentaine de logements gérés autour de Caen), une trentaine de particuliers nous ont aussi confiés la gestion de leur logement. Nous mettons actuellement en place plusieurs dispositifs juridiques pour faciliter ce processus. Nous invitons tous les propriétaires qui disposent de logements vides à contacter ainsi notre siège social pour connaître la démarche à effectuer.”

Le besoin est important : le nombre de logements sociaux est-il suffisant dans les communes ?

“L’État et les collectivités ne peuvent pas systématiquement répondre aux énormes besoins. Nous avons de notre côté la volonté d’y répondre par nos propres moyens.”

L’habitat solidaire est un des thèmes abordés lors de la dernière séance plénière de la Région...

Avez-vous l’impression d’être soutenus dans votre combat par les pouvoirs publics ?

“Nous sommes beaucoup soutenus dans la réalisation de nos projets. Mais les montants des sommes affectées au logements pour les personnes à très faible revenu sont en baisse importante. Certains projets rencontrent ainsi aujourd’hui des obstacles à leur mise en place. C’est le cas d’une maison-relais situé dans le quartier de la Charité : sur cette zone, nous sommes en négociation pour essayer de récupérer des subventions pour le projet qui s’élève à 1,5 million d’euros.

On parle souvent d’Hérouville Saint-Clair comme d’une référence dans ce domaine..

Nous cherchons, à Habitat et humanisme, à pratiquer la mixité sociale en essayant de faire se rencontrer tous les âges en créant des petites structures avec tous types de public. La commune d’Hérouville répond en effet à ces critères, en associant logements sociaux et mixité inter-générationnelle.



Habitat & humanisme, 18 rue de la girafe. Tél. 02 31 84 62 52