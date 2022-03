Deux mois de prison avec sursis et six mois de suspension de permis

Contrôlé, son alcootest est évidemment positif. Il a comparu le lundi 25 avril devant le Tribunal de grande instance de Caen pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. De 2004 à 2010, son casier judiciaire comporte plusieurs mentions de délits de conduite alcoolisée. « Vous avez un problème d'alcool constate le procureur, on vous voit régulièrement. »

Le prévenu se justifie : « C'est vrai, j'ai bu avec des amis mais c'est vraiment occasionnel. » « Oui mais c'est six bières et pas de la grenadine ! », rétorque le président. Il est condamné à deux mois de prison avec sursis, à six mois de suspension de permis et à une injonction de soins.