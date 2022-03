Belgique : Il s'apprète à envoyer un cornet de frites dans l'espace

David Antoine fait le buzz dans son émission ''le 16/20'' en Belgique. L'animateur est suivi par des millers de belges tous les soirs et sur les réseaux sociaux.





Le 1er avril dernier, à l'annonce de son projet, tout le monde a bien sûr pensé à un poisson. Mais l’animateur semble capable de tout et promet une expédition de frites belges dans l’espace... Pour l'événement, David et son équipe ont décidé de créer leur propre sauce frite commercialisée un peu partout en Belgique.





Le départ du cornet de frites se fera de la grand place de Bruxelles mercredi.