A Hérouville, le village viking d'Ornavik s'est agrandi

Le pari était un peu fou. Mais grâce à l'abnégation d'une centaine de passionnés, il est en passe d'être réussi. Vendredi 22 avril, les instigateurs du village viking Ornavik, situé sur la commune d'Hérouville Saint-Clair, présentaient la quatrième maison d'un parc pas comme les autres, où chaque construction est façonnée à la main. "Ils nous a fallu une bonne année de travail pour la réaliser, elle qui a été découverte en Suède dans les années 1930 et qui date du début du Xe siècle", explique Christopher Traves, devant l'édifice d'une quinzaine de mètres carré. Bénévole, il apporte une caution scientifique au projet. Avec un collègue, ils ont redoublé d'efforts pour la faire sortir de terre, avec la participation de l'Etablissement pour l'insertion dans l'emploi d'Alençon. "Nous l'avons érigée grâce à des plans envoyés par des étudiants en archéologie de Stockholm, que nous avons suivis attentivement". Une fois que la dernière couche de torchis sera passée et qu'un foyer, un four, un lit et des coffres y seront installés, elle sera terminée.

A visiter en été

"Ornavik, c'est la réussite d'une région, avec le soutien de l'Europe qui valorise les destinations vikings, et un réseau de partenaires et de mécènes comme Caen Batteries qui a largement contribué à cette maison suédoise", expose Pascale Crochemore, présidente de l'association. L'évolution est lente, mais le respect des techniques d'antan à un coût... temporel. Depuis 2011, sur cette belle réserve boisée de dix hectares, les bénévoles replongent mille ans en arrière. Le village est divisé en deux parties : l'une consacrée à la fin du IXe siècle, l'autre au début du Xe. Ont déjà été reconstituées notamment, une maison de forgeron inspirée d'un bâtiment ayant réellement existé à Mondeville près de Caen et une ferme retrouvée à Vieux dans le Calvados et constituée d'éléments recueillis lors de fouilles. Le trou pour bâtir l'église du village a déjà été creusé. Avec une structure typique de l'époque à l'image de sa nef rectangulaire et un chœur plus étroit à son extrémité, elle sera reconstruite à l'identique de celle qui existait à Saint-Martin-de-Trennecourt qui n'est autre, aujourd'hui, que le quartier de la Delle à Mondeville. Elle sera entourée d'un cimetière, afin de présenter au grand public quelques exemples de stèles funéraires de type carolingien.