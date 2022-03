Un enfant de 4 ans entre la vie et la mort après un accident au Havre

La conductrice d'un véhicule a voulu sortir sa voiture d'un parking pour emprunter la rue Paul Langevin au Havre. Pour une raison encore indéterminée, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course dans un mur d'habitation.

La conductrice, âgée de 24 ans et domiciliée à Sotteville-lès-Rouen, se plaint de douleurs à l'épaule droite. La passagère, âgée de 33 ans, souffre de douleurs à la poitrine. À l'arrière ont pris place trois filles, deux de 4 ans et une de six ans. L'une âgée de 4 ans souffre d'un choc à la tête. Elle a été transférée au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé.

Les quatre autres victimes ont quant à elles été conduites à l'hôpital Monod au Havre.