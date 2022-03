REPLAY. LIGUE 1 - 35ème journée : Guingamp vs SM Caen (1-1)

REPLAY. Dimanche 24 avril, Guingamp et Caen font match nul 1-1 sur la pelouse du Roudourou ! Caen semblait avoir fait le plus dur en conservant son but d'avance jusqu'à l'expulsion de Giresse, mais a craqué sur coup de pied arrêté à dix minutes de la fin.