Nantes (AFP). Législative partielle en Loire-Atlantique: le PS sauve son siège

Avec 55,44% des voix, la socialiste Karine Daniel devance son challenger de droite Matthieu Annereau (Les Républicains/UDI/MoDem), qui a recueilli 44,56%des suffrages dans cette circonscription aux mains de la gauche depuis près de 40 ans. Comme au premier tour, le scrutin a été marqué dimanche par un très fort taux d'abstention, à 74,23%.

"On est à plus de 55% dans un contexte difficile pour la gauche. On prévoyait un score serré, on voit qu'au-delà de résister, la gauche fait une belle performance", s'est félicitée dans la soirée la nouvelle députée, entourée de Jean-Marc Ayrault et de la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland.

"Ca faisait très longtemps que la gauche n'avait pas gagné une législative partielle, ça doit être remarqué. J'espère que c'est le signe d'un élan pour reconquérir l'opinion pour 2017", a également affirmé Karine Daniel, actuelle adjointe à la maire de Nantes, qui était arrivée en tête des onze candidats du premier tour avec 30,41% des voix.

Depuis 2012, le PS et ses alliés ont perdu une quinzaine d'élections législatives partielles, ne parvenant à conserver que la 4e circonscription du Doubs et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec une candidate PRG.

Le groupe socialiste et apparentés ne comptait plus que 285 députés depuis le départ de Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay, soit moins que la majorité absolue à l'Assemblée nationale (289).

"On renoue avec une victoire électorale, les partielles ont presque toutes été perdues. Ce soir, c'est une députée socialiste qui va revenir à l'Assemblée nationale (....), c'est une vraie satisfaction, une vraie fierté", a renchéri Jean-Marc Ayrault.

"Je crois que c'est la responsabilité de ceux qui sont élus, ou pas élus d'ailleurs, de faire leur travail de façon exemplaire sans se disperser dans des querelles secondaires (...). C'est comme ça que nous retrouverons le chemin de la confiance", a-t-il ajouté.

L'actuel ministre des Affaires étrangères et locataire de Matignon de 2012 à mars 2014 a été élu dans cette circonscription pour la première fois en 1986 et y a été aisément réélu à six reprises, dont trois fois dès le premier tour, notamment en 2012, peu après son accession à la tête du gouvernement.

Pour ce second tour, Karine Daniel avait reçu le soutien du Parti communiste (5,04%). En revanche, Europe Ecologie-Les Verts (EELV), arrivé troisième (17,05%), loin devant le Front national (11,30%), et mobilisé contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes - pomme de discorde entre le PS et EELV - n'avait donné aucune consigne de vote pour ce second tour.

Dans les deux communes de la circonscription les plus proches du site prévu pour ce nouvel aéroport, Vigneux-de-Bretagne et Le Temple-de-Bretagne, Karine Daniel a d'ailleurs été devancée par Matthieu Annereau (respectivement 38,26% et 44,19%). Au premier tour, le candidat d'EELV Jean-François Tallio y avait enregistré ses meilleurs scores (33,53 et 23,91%). Ce second tour intervenait le jour même où était publié au Journal officiel le décret en vue de l'organisation, fin juin, d'une consultation locale sur le projet d'aéroport dans le seul département de Loire-Atlantique.

Le candidat de droite Matthieu Annereau, actuel conseiller municipal d'opposition de Saint-Herblain, ancien fief de Jean-Marc Ayrault, uni dès le premier tour avec l'UDI et le MoDem, ne disposait que d'une faible réserve de voix. Il s'est félicité dimanche des résultats de la droite et du centre "en nette hausse sur tous les territoires de la circonscription, notamment à Saint-Herblain", l'ancien fief de Jean-Marc Ayrault.

Ce dernier aurait pu se représenter pour cette élection partielle. S’il avait choisi de le faire, c'est son suppléant qui aurait siégé jusqu’à la fin de la législature, sauf si Jean-Marc Ayrault avait été amené à quitter le gouvernement avant la fin du mandat de François Hollande. Dans ce dernier cas, M. Ayrault aurait retrouvé automatiquement son mandat de député.