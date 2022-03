Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille pas plus avancé

Et en plus l'OM a peut-être perdu Abou Diaby. Sorti en boitillant (67), le grand blessé a peut-être rechuté. Il disputait son quatrième match de la saison, après 18 mois à l'infirmerie.

Cette triste image est bien dans le ton d'un morne après-midi, où l'OM a pris un petit point de plus dans sa course au maintien, dans un stade aux trois-quarts vide, ses deux virages fermés pour les débordements des matches contre Rennes et Bordeaux.

Les rares supporters de l'OM présents retiendront aussi le visage désolé de Nicolas Nkoulou, buteur du dos (!) contre son camp (31) et celui dépité d'Alaixys Romao, logiquement exclu pour un vilain geste sur Yacine Bammou (55).

Heureusement, Florian Thauvin, l'homme en forme, si l'expression a encore une signification dans une équipe en telle déliquescence, a égalisé (49). Il avait déjà réussi le but de l'OM à Sochaux (1-0), mercredi, qualifiant son équipe pour la finale de la Coupe de France. Mais contre le Paris SG, cet OM risque la fessée...

Nantes a enrayé sa série de quatre défaites de rang en profitant de l'inappétence de l'OM au Vélodrome. Franck Passi, qui a succédé à Michel jusqu'à la fin de la saison, n'a pas réussi à vaincre le signe indien: Marseille n'a plus gagné à la maison en L1 depuis le 13 septembre (4-1 contre Bastia).

- Rouge pour Romao -

En attaque l'ex-adjoint avait confirmé le duo d'attaquants Steven Fletcher-Michy Batshuayi. L'Écossais a été intéressant en remises, et le Belge s'est créé la meilleure occasion de la première période pour l'OM, une frappe détournée par Maxime Dupé sur son poteau (29). Mais Michy aurait peut-être dû passer le ballon à Florian Thauvin, mieux placé.

Juste après ce premier fait d'armes, l'OM a encaissé un but ridicule, symptomatique de sa crise de confiance. En voulant éviter un centre de Léo Dubois pour le laisser à Steve Mandanda, Nicolas Nkoulou s'est courbé, le ballon lui a rebondi sur le dos avant d'entrer dans le but...

Fort peu inspiré, l'arbitre Stéphane Lannoy n'a pas accordé de penalty à l'OM quand Lévy Djidji a nettement ceinturé Bouna Sarr dans la surface (43).

Marseille est sorti plus hargneux des vestiaires et Florian Thauvin a égalisé entre les jambes de Dupé après avoir éliminé deux joueurs sur un crochet. Le revenu de Newcastle a marqué trois buts lors des six derniers matches.

Malheureusement l'OM est revenu avec trop d'agressivité, et Alaixys Romao a vu rouge pour un coup de pied hors action de jeu sur Yacine Bammou, un geste répréhensible qui cette fois n'a pas échappé à M. Lannoy (56).

Puis Diaby s'est blessé, promettant un casse-tête à Passi pour le match du 1er mai à Angers: si Lassana Diarra et Mauricio Isla ne sont pas remis, qui jouera milieu récupérateur avec Romao suspendu? Il n'y a que Zambo...

Au moins l'OM a-t-il évité la défaite dans une fin de match dominée par les Jaunes. Il ne lui reste plus qu'un match contre Reims pour gagner à la maison. L'enjeu pourrait bien être double, avec le maintien à assurer.

Résultats de la 35e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Reims 2 - 0

samedi

Toulouse - Lyon 2 - 3

dimanche

Marseille - Nantes 1 - 1

(17h00) Saint-Etienne - Lorient

Montpellier - Troyes

Gazélec-Ajaccio - Bastia

Guingamp - Caen

(21h00) Rennes - Monaco