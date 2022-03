Paris (AFP). Nuit debout: incidents place de la République, un véhicule de police incendié

Douze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue notamment pour "participation à un attroupement et jets de projectiles", selon un communiqué de la préfecture de police. "Celles-ci feront l’objet de poursuites judiciaires appropriées", ajoute la préfecture.

Selon la police, "une centaine d’individus constitués en cortège se sont dirigés vers le boulevard du faubourg Saint-Martin" aux alentours de 00H15. Les forces de l'ordre, qui sont parvenus à les maintenir sur la place, ont alors été la cible de jets de projectiles. Une voiture de police garée à proximité a été "volontairement incendié et totalement détruit".

Un autre véhicule de police et deux véhicules de la RATP ont également été détériorés. "Jusqu’à 02H00 et malgré l’appel à la dispersion de la part des forces de l’ordre, des échauffourées se sont multipliées à l’encontre des fonctionnaires nécessitant l’usage de gaz lacrymogène", ajoute la préfecture, qui précise que les affrontements n'ont fait aucun blessé.

Ces incidents sont survenus après une semaine de calme autour de la place de la République, théâtre d'échauffourées nocturnes à répétition ces dernières semaines lors de manifestations sauvages en marge du mouvement Nuit debout, installé sur la place depuis le 31 mars.

"Le préfet de Police constate le renouvellement et l’aggravation des actes de violence commis à l’issue du rassemblement de la Nuit Debout place de la République malgré les nombreuses mises en garde adressées aux organisateurs et aux participants", a dit la préfecture samedi.

La semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi, alors que le rassemblement de Nuit Debout touchait à sa fin, une centaine de personnes avait jeté et brûlé palettes et détritus avant de lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Elles avaient été dispersées, et 21 personnes interpellées.

La veille, alors que le président François Hollande terminait une émission télévisée, environ 300 manifestants, selon la police, avaient quitté la place pour marcher sur l’Élysée.

Ecartées par un cordon de CRS, elles avaient ensuite sillonné des rues des 10e et 19e arrondissements, où des casseurs avaient brisé des vitrines et des abribus et vandalisé des véhicules.

La semaine précédente, la tentative de quelques centaines de personnes de se rendre au domicile du Premier ministre Manuel Valls avait également conduit à des incidents.

Depuis le début du mouvement il y a trois semaines, 36 personnes ont été arrêtées en marge de Nuit debout, dont 35 ont été placées en garde à vue, avait indiqué la Préfecture de police samedi dernier.