Nice (AFP). Ligue 1: Nice, il faut sauver les soldats Puel et Ben Arfa

Et il n'y a pas qu'eux. De la révélation au poste de latéral Jérémy Pied au buteur Valère Germain, en fin de contrat comme HBA et Puel, les discussions sont renvoyées à la conclusion d'une saison de Ligue 1 déjà réussie, qui pourrait se terminer en apothéose: le Gym est toujours en course pour la Ligue des champions.

Le Gym a fait souffler un vent rafraîchissant sur la L1 avec des moyens limités, grâce à un projet de jeu ambitieux porté par de jeunes joueurs (22 jeunes du centre lancés dans l'élite en 4 ans).

Claude Puel en est l'architecte depuis 4 ans. Son avenir est cependant en suspens jusqu'au déplacement à Guingamp,le dernier de la saison. Le technicien castrais, 54 ans, est "concentré uniquement sur la réception de Reims", décrétée "point culminant de la saison", et animé de la volonté de "rester dans la bataille jusqu’au bout".

Son président Jean-Pierre Rivère campe la même position, démentant une première offre de prolongation d'un an jugée insatisfaisante par Puel. Rivère avait également infirmé auprès de l'AFP toute prise de contact avec Christian Gourcuff, libéré depuis de la sélection algérienne, pour lui succéder. Le Guingampais Jocelyn Gourvennec aurait été approché, rumeur non confirmée non plus.

- Embouteillage pour Ben Arfa -

Aussi prévoyant que son voisin, Monaco aurait inscrit sur ses tablettes le nom du coach niçois en cas de départ de la Principauté de Leonardo Jardim. "Cela aurait pu se faire, il y a quelque temps. Dans le futur, on verra bien", s’était contenté de répondre au Canal Football Club, Puel, qui a passé 20 ans à l'ASM, du centre de formation au banc.

Il n'est pas le seul à vouloir attendre: Ben Arfa est forcément attentif au futur d'un coach qu'il estime comme l'une des grandes chances de sa carrière.

Auteur d'une saison XXL (16 buts, 4 passes), il a su rebondir avec éclat au sein de la formation la plus jeune du continent après un passage en Angleterre mal terminé.

"Depuis le début, il est concentré sur la compétition et décidé à aider Nice à accrocher la Ligue des Champions", assure Michel Ouazine, son conseiller.

HBA ne fermerait pas la porte à un Nice qualifié pour la C1. Mais Rivère sait que la concurrence sera terrible. Tant sportive que financière. "Il ne fera pas deux ans de suite aux mêmes conditions (120.000 euros de salaire mensuel selon une source proche du club, ndlr). Mais il se sait aimé ici et nous le rend bien, on ne s'interdira donc rien", avait assuré le patron des Aiglons.

- Suspense pour Germain et Pied -

Liverpool, l'AC Milan, l'Inter, l'Atletico de Madrid et bien d'autres se sont attachés à ses dribbles. D'autres y pensent comme le PSG... Seule certitude, HBA fixera sa destination en mai, histoire d'être libéré pour l'Euro s'il est appelé dans les 23, son autre objectif de la saison, ou pour ses vacances.

Autre joueur à l'avenir incertain, l'attaquant Valère Germain (11 buts, 6 passes) réussit une formidable première saison en tant que titulaire à Nice qui ne regrette pas d'être revenu à la charge trois étés de suite avant d'en obtenir le prêt par Monaco. Pas sûr que l'ASM soit aussi généreuse à l'avenir et renouvelle le prêt de son joueur, dont le transfert s'élèverait entre 5 et 6 millions d’euros désormais.

Également en fin de bail niçois, Jérémy Pied, qui a su gagner ses galons comme latéral droit puis gauche, postes très recherchés actuellement, suscite également bien des convoitises.

Les uns comme les autres, très frustrés après le nul à Lyon (1-1), ne demandent qu'à prolonger le suspense jusqu'à la mi-mai.