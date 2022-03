Fin de l'épidémie de grippe, mais encore des gastro entérites et des varicelles en Normandie

Depuis le 1er novembre 2015, 1.016 cas graves de grippe ont été admis en réanimation, avec parmi eux 157 décès. La plupart des patients, dont la moyenne d'âge était de 54 ans, avait des facteurs de risque. Une majorité d'entre eux (592 patients) n'était pas vaccinée, indique l'InVS.

Selon le réseau de surveillance Sentinelles-Inserm qui ne prend en compte que les grippes avec fièvre supérieure à 39 degrés, les régions qui restaient les plus touchées la semaine dernière étaient la Corse (179 cas pour 100.000 habitants), l'Ile-de-France (153) et le Limousin (142).

L'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé (Irsan), qui se base sur des données fournies en temps réel par SOS Médecins, estime pour sa part, à partir de critères plus larges, que le nombre cas de grippe pour cette saison épidémique sera supérieur à 3,4 millions de cas.

Le réseau Sentinelles-Inserm a par ailleurs relevé une "activité modérée" de la "gastro" (diarrhée aigüe), en dessous du seuil épidémique, avec comme régions les plus touchées la semaine dernière: la Lorraine (352 cas pour 100.000 habitants), la Basse-Normandie (173) et les Pays-de-la-Loire (166).

La varicelle était en "activité forte" et quinze foyers régionaux ont été observés. Etaient ainsi fortement touchés la Picardie (105 cas pour 100.000 habitants), le Nord-Pas-de-Calais (100), la Bretagne (87), la Franche-Comté (85), le Limousin (75), la Haute-Normandie (65), l'Ile-de-France (63), Provence-Alpes-Côte-d'Azur (62), le Languedoc-Roussillon (45), les Pays-de-la-Loire (44) et le Midi-Pyrénées (40). La Basse-Normandie (37), l'Auvergne (35), Rhône-Alpes (34,) et l'Aquitaine (22) étaient pour leur part modérément touchées, selon ce même réseau.