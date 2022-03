VIDEO. Laurent Ruquier et Yann Moix sont "le diable" pour Patrick Sébastien

Le 2 avril dernier, Patrick Sébastien défendait son livre "Le vrai goût des tomates mûres" sur le plateau de l'émission habdomadaire "On n'est pas couché" présentée par Laurent Ruquier sur France 2.

La rancune de Patrick Sébastien

Patrick Sébastien s'était heurté à Yann Moix sur le thème des châtiments corporels. Pui il avait mis Laurent Ruquier en coèle en critiquant l'émission spéciale qu'il avait présenté après les attentats de Paris.

Mercredi 20 avril, Patrick Sébastien a posté une vidéo à l'attention de ses fans dans laquelle il revient sur cette émission sans "mâcher" ses mots. "Ces gens-là sont d'un autre monde et moi je préfère être dans le vôtre" (...) Il faut qu'on tienne le coup parce qu'on a affaire à des gens malveillants. (...)

Ces gens-là sont le diable.

"Il ne faut pas qu'on devienne le diable parce que ce n'est pas notre came à nous. C'est la solidarité, le partage, le calme. J'ai essayé de garder mon calme le plus possible alors que tout a été fait pour que je le perde."