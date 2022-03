Jennifer Aniston, plus belle femme au monde selon le magazine People

Elle fait la couverture du magazine qui la décrit comme "la fille magnifique de la maison d'à côté".

Elle a expliqué à People, qui l'avait déjà déclarée la plus belle femme au monde en 2004, à 35 ans, que la beauté avait pour elle "vraiment changé au fil des ans".

"Il s'agit d'apprendre à tout aimer en vous". Il y a tellement plus dans la beauté que les vêtements et ce qui se passe ici, a-t-elle expliqué en montrant son visage, dans une vidéo sur le site de People.

Comment définit-elle la beauté ? "Confiance intérieure. Paix. Gentillesse. Honnêteté. Une vie bien vécue", a-t-elle dit. "Relever les défis et ne pas avoir honte des choses qui n'ont pas marché comme vous pensiez qu'elles auraient dû. Et ne pas se sentir une ratée, ou laisser les gens critiquer votre vie et vous faire penser que vous avez raté quelque chose".

Elle a raconté qu'elle avait commencé à prendre soin d'elle au début de sa carrière, quand un agent lui avait refusé un rôle en la trouvant "trop ronde".

"Mon alimentation était terrible" a-t-elle reconnu. Elle fait aujourd'hui de l'exercice six jours par semaine et surveille ce qu'elle mange, sans pour autant se refuser de temps en temps chips et guacamole, ou encore les pâtes à la carbonara qu'elle cuisine avec son mari Justin Theroux deux fois par mois. Le couple s'est marié en août dernier.

"Je ne suis pas aussi stricte que je l'étais", a-t-elle expliqué.

Jennifer Aniston et ses co-vedettes étaient devenues à la faveur de "Friends" (1994-2004) les actrices de télévision les mieux payées au monde, à 1 million de dollars par épisode dans la dernière saison, selon le livre Guinness des records.

Elle a en parallèle de Friends tourné dans plus de 30 films depuis 1996, dont "L'objet de mon affection" en 1998, "The good girl" en 2002 avec Jake Gyllenhall, "Bruce Tout puissant" en 2003 avec Jim Carrey, "La Rupture" en 2006 avec Vince Vaughn, "Comment tuer son boss" en 2011 avec Kevin Spacey.

Elle revient sur les écrans américains à la fin du mois avec le film "Joyeuse Fête des mères".