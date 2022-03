Caen/Calvados : le nouveau Petit Futé 2016-2017 est paru

Un concentré d'astuces et de bonnes infos, sur plus de 400 pages, pour donner à voir les trésors présents sous nos yeux et qu'on peine parfois à distinguer.

"Le premier numéro caennais remonte à 1980. Les choses ont évolué", raconte Anne Crochard, la responsable d'édition. "À l’époque, il y avait de la publicité pour le tabac !" La couverture, la maquette, tout a en effet bien changé.

Mais l'essentiel demeure : des rubriques finement élaborées et qui donnent à voir d'un autre œil le département. Voyager, cela passe aussi à quelques pas de chez soi !

Pratique. Petit Futé Caen-Calvados, 9,95€. Lancement lundi 25 avril, 19h, au casino de Cabourg.