Mexico (AFP). Explosion dans une usine au Mexique: 3 morts et 140 blessés

L'explosion a provoqué un dégagement de fumées chimiques et un début de panique dans la population.

La déflagration a eu lieu à 15h30 heure locale (20h30 GMT) sur un site qui produit notamment du chlorure de vinyle et de l’acide chlorhydrique, pour l'entreprise Petroquimica Mexicana de Vinilo (PMV), opérant pour le compte du géant pétrolier Pemex, à Coatzacoalcos, près du golfe du Mexique.

Trois ouvriers ont péri dans l'explosion, a annoncé le gouverneur de l'Etat de Veracruz, Javier Duarte, à la télévision. Mais "il est très possible que ce chiffre augmente", a précisé le directeur de Pemex, José Antonio Gonzalez, sur la chaîne Televisa.

Le bilan des blessés, d'abord estimé à trente personnes, a été revu à la hausse au fil des heures pour atteindre le chiffre de 136. En fin de soirée, 88 personnes étaient toujours hospitalisées, selon M. Gonzalez. Parmi elles, 13 se trouvaient dans un état grave, a-t-il précisé.

Une cinquantaine de blessés plus légers avaient pu auparavant regagner leur domicile.

Un "nuage de produits chimiques" s'est élevé à la suite de l'explosion et était en train de se disperser en fin d'après-midi, a affirmé Pemex dans un communiqué. Les images prises après l'explosion montrent d'impressionnantes colonnes de fumée noire qui s'élèvent au-dessus des installations de l'usine.

Une centaine d'employés de l'usine ont dû être évacués, ainsi qu'environ 2.000 habitants, a indiqué Duarte.

- 'Toute la ville' -

Les autorités tentent de déterminer les causes du sinistre. Selon les premiers éléments, l'explosion aurait été provoqué par "une fuite de matières inflammables", a indiqué M. Gonzalez.

Le gouverneur, qui s'est rendu sur place, a indiqué que cette "très forte explosion" avait été ressentie à 10 km à la ronde. A Coatzacoalcos, les vitres de plusieurs magasins ont été soufflées et les habitants tentaient dans la soirée de retrouver leur calme.

"Je suis sortie en courant, j'ai pensé que toute la ville allait prendre feu", commentait Marcela Andrade Moreno, une habitante dont les vitres de la maison ont toutes été brisées.

Comme elle, d'autres voisins ont fui en courant, craignant un scénario similaire à celui de 1991 où une explosion survenue dans la même usine avait provoqué une fuite de gaz et fait officiellement six morts, bien que les médias locaux assurent qu'il y a eu des dizaines de victimes.

Pemex a informé en fin d'après-midi que l'incendie était "totalement sous contrôle".

Les autorités avaient demandé plus tôt dans la journée à la population de rester chez elle et suspendus les cours dans les écoles de Coatzacoalcos et de cinq villages voisins.

Le président Enrique Peña Nieto a indiqué sur Twitter que le gouvernement allait venir en aide aux "travailleurs affectés et aux voisins de la zone".

Les explosions dans les installations pétrolières mexicaines sont relativement courantes au Mexique, où des groupes criminels siphonnent régulièrement les oléoducs pour voler du carburant.

En février, deux personnes ont péri et sept ont été blessées dans un incendie sur une plateforme de Pemex située près de la côte de Campeche (sud-est).

En août 2015, cinq personnes avaient perdu la vie à Monterrey (nord) lors de l'explosion d'un gazoduc provoquée par un branchement clandestin.